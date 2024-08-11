Monaco'dan savunmaya 19'luk takviye

Ligue 1 ekibi Monaco, Toulouse'dan 19 yaşındaki stoper Christan Mawissa'yı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Monaco'dan savunmaya 19'luk takviye
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11 Ağustos 2024 17:38
Fransa Ligue 1 ekibi Monaco, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Monaco, Toulouse forması giyen 19 yaşındaki stoper Christan Mawissa'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fransız stoper, Monaco ile 2029 yılına dek geçerli olan sözleşmeyi imzaladı.

Monaco'nun bu transfer için Toulouse'a 16 milyon euro bonservis ve 4 milyon euro bonservis ödeyeceği bildirildi.



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