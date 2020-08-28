Monaco, 5 yıllık imzayı açıkladı!

Fransa Lig 1 takımlarından Monaco, Brezilyalı futbolcu Caio Henrique'yi transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; asmonaco.com
Monaco, 5 yıllık imzayı açıkladı!
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28 Ağustos 2020 13:41
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, İspanya'nın Atletico Madrid takımından Brezilyalı sol bek Caio Henrique'yi kadrosuna kattı.

Monaco Kulübü, 23 yaşındaki Henrique ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Monaco'nun transfer için 8 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

Profesyonel kariyerine 2016'da Atletico Madrid ile başlayan Henrique, ülkesinin Parana, Fluminense ve Gremio takımlarında kiralık olarak oynamıştı.

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