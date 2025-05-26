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Modern EuroLeague'de oyuncu ve koç olarak şampiyonluk kazanan tek isim: Saras Jasikevicius

Avrupa basketbolunun en görkemli kariyerlerinden birine sahip olan Saras Jasikevicius, bir kez daha tarihe geçti.

calendar 26 Mayıs 2025 11:28
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: Imago
Modern EuroLeague'de oyuncu ve koç olarak şampiyonluk kazanan tek isim: Saras Jasikevicius
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Fenerbahçe Beko koçu Saras Jasikevicius, 25 yıllık modern EuroLeague tarihinde bir ilki başardı.

Sarı-lacivertlileri Abu Dabi'deki Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Panathiaikos ve Monaco'yu eleyerek şampiyonluğa taşıyan Saras Jasikevicius, modern dönemde hem oyuncu hem de koç olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu.

Aktif sporculuk hayatında Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri olarak gösterilen Jasikevicius, 4 kez şampiyonluk yaşadı.
Maccabi'yle 2 (2004, 2005), Barcelona (2003) ve Panathinaikos'la (2009) ise birer kez EuroLeague şampiyonluğu kazanan Litvanyalı isim, başantrenör olarak ise 2021'de Barcelona'yla çıktığı finali Anadolu Efes'e kaybetmişti.

Fenerbahçe'deki ikinci sezonunda da sarı-lacivertlileri EuroLeague Final Four'una taşıyan Jasikevicius, bu sefer şeytanın bacağını kırdı ve koçluk kariyerinin ilk EuroLeague şampiyonluğunu kazandı.


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