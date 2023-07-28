MKE Ankaragücü'nde altyapıdan iki imza

MKE Ankaragücü altyapıdan Mert Can ve Onur Efe Ekri ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü'nde altyapıdan iki imza
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28 Temmuz 2023 21:46
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, altyapı futbolcularından Mert Can ve Onur Efe Ekri ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz altyapı kategorilerinde forma giyen 2005 doğumlu futbolcumuz Mert Can ve 2004 doğumlu futbolcumuz Onur Efe Ekri ile beşer yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Beştepe tesislerimizde yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca katıldı." ifadeleri kullanıldı.

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