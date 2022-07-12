MKE Ankaragücü, Mervan Yusuf Yiğit'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü, Kocaelispor'un forvet oyuncusu Mervan Yusuf Yiğit'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kocaelispor altyapısından yetişen Mervan Yusuf, geçen sezon TFF 3. Lig ekiplerinden 68 Aksaray Belediyespor'da kiralık olarak forma giymişti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kocaelispor altyapısından yetişen Mervan Yusuf, geçen sezon TFF 3. Lig ekiplerinden 68 Aksaray Belediyespor'da kiralık olarak forma giymişti.
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