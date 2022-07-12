MKE Ankaragücü, Mervan Yusuf Yiğit'i transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü, kadrosunu Mervan Yusuf Yiğit ile güçlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
MKE Ankaragücü, Mervan Yusuf Yiğit'i transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2022 23:23
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü, Kocaelispor'un forvet oyuncusu Mervan Yusuf Yiğit'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kocaelispor altyapısından yetişen Mervan Yusuf, geçen sezon TFF 3. Lig ekiplerinden 68 Aksaray Belediyespor'da kiralık olarak forma giymişti.

 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ