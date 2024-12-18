Mithat Pala: 'Maçın öneminin herkes farkında'

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un oyuncusu Mithat Pala, maçı kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.Mithat Pala, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmandan önce yaptığı açıklamada, çok iyi bir seri yakaladıklarını ancak son iki haftada istedikleri sonucu alamadıklarını belirtti.Hafta sonu oynayacakları Göztepe maçına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Mithat Pala,dedi.Mithat Pala, takım içinde çok güzel bir aile ortamı olduğunu vurgulayarak,diye konuştu.Kendi performansına da değinen Mithat Pala,değerlendirmesinde bulundu.Mithat Pala, Ziraat Türkiye Kupası'nda da tur atlayıp gruplara kaldıkları için mutlu olduklarını sözlerine ekledi.