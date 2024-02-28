Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell, takımın eski süperstarı Kyrie Irving'in 2 numaralı formasını emekliye ayırması gerektiğini söyledi.



Geçtiğimiz gece Cavaliers'ın eski yıldızı Irving ile 121-119'luk galibiyette karşı karşıya gelen Mitchell, Kyrie'nin 2016'daki efsanevi şampiyonluğa yaptığı katkılardan dolayı formasının Cleveland'da emekliye ayrılması gerektiğini savundu:



"Forması mutlaka emekliye ayrılmalı. Yaptığı şeyi her yıl en üst düzeyde yapabilmesi, kazanamadığı bir durumdan çıkıp bunu başarabilmek ve bu etkiyi yaratmak bence gerçekten dikkate değer bir şey.



Açıkçası, playofflarda ve şehre şampiyonluk getirdiği Cleveland'da yaptıklarından dolayı, kendisinin yanı sıra K-Love (Kevin Love) ve Bron'ın (LeBron James) da formalarının emekliye ayrılması gerektiğini düşünüyorum. O şampiyonluk takım tarihindeki tek şampiyonluktu ve onun bunda büyük bir payı vardı. Bunun asla gözden kaçırılmaması gerekiyor."



Kyrie, Mitchell'in sözlerine değinerek, formasının emekli edilmesinin "anlamlı" olacağını belirtti:



"Çok anlamlı olurdu. Üzerinde fazla düşünmedim. Donovan'a sorduğunuz sorulardan haberim var. Bunları yanıtlamasını istemem çünkü kendisi burada henüz yeni ve kendi mirasını oluşturmaya çalışıyor. Onu takdir ediyorum."



Irving, James ve Love üçlüsü, Cavaliers'ın tarihinde gördüğü tek şampiyonluğu, 2016'da Golden State Warriors'a karşı 3-1 geriye düştüğü NBA Finalleri serisinde kazanmayı başararak tarihe geçen bir başarıya imza atmıştı.





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