Mircea Lucescu: 'Sahada büyük bir savaş vardı'

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe'ye karşı kazandıkları UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu sonrası Ukrayna'daki yayıncıya açıklamalarda bulundu.



Lucescu, "Fenerbahçe hakkında son dönemde çok fazla bilgi topladık. Son 5 gün boyunca bu maç için çok iyi hazırlandık. Çocuklar tüm güçlerini sahada verdiler. Özellikle, ilk yarıda savunmamız çok iyi organizeydi. Çünkü, Fenerbahçe'nin maça çok agresif başlayacağını ve takımımıza baskı yapacağını biliyorduk. Bununla başa çıkmakta başarılı olduk. İkinci yarıda, oyunu tutmak ve kazanmak istedik." ifadeleriyle maçı yorumladı.



"İKİ ÇOK GÜÇLÜ TAKIM VARDI"



Tecrübeli teknik adam, "İki çok güçlü takım arasında çok iyi bir maç oldu. Takımımın maçın sonuna kadar iyi bir fiziksel seviyede kalabilmesi beni çok mutlu etti. Bence bu turu geçmeyi hak ettik." açıklamasını yaptı.



"SAHADA ÇOK BÜYÜK BİR SAVAŞ VARDI"



İsmail Yüksek'in gördüğü kırmızı kartla ilgili olarak Lucescu, "İsmail Yüksek maçta birçok hata yaptı." yorumunu yaptı.



Lucescu, "Maç oldukça zordu. Fiziksel dayanıklılık gerekiyordu. Çok fazla uzun topla oynandı. Kısacası, sahada çok büyük bir savaş vardı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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