Miralem Pjanic: 'Çocuklar, bu kabusla uyumasın!'

Bu gönderiyi Instagram'da gör Miralem Pjanić (@miralem_pjanic)'in paylaştığı bir gönderi





Beşiktaş'ın Bosna Hersekli yıldızı Miralem Pjanic, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı ve işgali sonrası açıklama yaptı.Çocukluğunda Bosna iç savaşını yaşayan Pjanic, "Sirenlerin ne anlama geldiğini öğrendiğimde çok gençtim. Ne zaman siren sesini duysam, arkadaşlarımın çektiği acıları hissederim. Hiçbir çocuk, bu kabusla yaşamaya zorlanmamalı. Savaşa hayır!" ifadelerini kullandı.