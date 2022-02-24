Miralem Pjanic: 'Çocuklar, bu kabusla uyumasın!'

Beşiktaş'ın Bosna Hersekli yıldızı Miralem Pjanic, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı ve işgali sonrası açıklama yaptı.
Çocukluğunda Bosna iç savaşını yaşayan Pjanic, "Sirenlerin ne anlama geldiğini öğrendiğimde çok gençtim. Ne zaman siren sesini duysam, arkadaşlarımın çektiği acıları hissederim. Hiçbir çocuk, bu kabusla yaşamaya zorlanmamalı. Savaşa hayır!" ifadelerini kullandı.
İşte Pjanic'in paylaşımı:
Çocukluğunda Bosna iç savaşını yaşayan Pjanic, "Sirenlerin ne anlama geldiğini öğrendiğimde çok gençtim. Ne zaman siren sesini duysam, arkadaşlarımın çektiği acıları hissederim. Hiçbir çocuk, bu kabusla yaşamaya zorlanmamalı. Savaşa hayır!" ifadelerini kullandı.
İşte Pjanic'in paylaşımı:
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