Miralem Pjanic Beşiktaş'ı istiyor

Miralem Pjanic, kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmek istediğini yönetime bildirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Miralem Pjanic Beşiktaş'ı istiyor
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24 Ocak 2022 14:34
Miralem Pjanic
Miralem Pjanic
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, kariyerini siyah-beyazlı takımda sürdürmek istediğini yönetime iletti.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi de performansından memnun olduğu oyuncuyu 1 yıl daha kiralamaya sıcak bakıyor. Ancak siyah-beyazlıların bu transfer için öne sürdüğü iki şart var…

Birincisi, Pjanic kulübü Barcelona ile pazarlıkları bizzat kendisi yürütecek. İkincisi ise 9 milyon Euro maaşı olan ve bunun 2 milyon 750 bin Euro'luk kısmını Beşiktaş'tan alan 31 yaşındaki futbolcu ve Barcelona indirime gidecek…

Pjanic, ilk şartı kabul ederken diğeri Barcelona ile yapacağı görüşmelerde netlik kazanacak.

İspanyol kulübü, Beşiktaş'ın ödemek istediği 2 milyon Euro'yu kabul eder, geri kalan kısmı bir kez daha kendisi tamamlamaya "Evet" derse bu transfer gerçekleşecek. 

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