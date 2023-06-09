Milwaukee Bucks'ın başantrenör Adrian Griffin'in yeni yardımcıları olarak Joe Prunty ve Patrick Mutombo'yu işe aldığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Bucks'ın Prunty ve Mutombo'yu yeni başantrenör Griffin yönetimindeki koçluk kadrosuna atadığını belirtti.



Prunty, beş yıl boyunca Jason Kidd'in yanında asistanlık yaptığı için Bucks ile bağlantısı olan bir isimdi. 2017-18 sezonunun ortasında geçici başantrenörlük görevini üstlendikten sonra takımdan ayrılmış ve sonrasında bu sezon Atlanta Hawks'ta asistan olarak görev yapmıştı. Lakin yeni koç Quin Snyder asistan koçlarını yenilemeyi tercih ettiğinde ise takım tarafından tutulmamıştı.



Mutombo ise geçtiğimiz yıl Phoenix Suns'da asistanlık görevini üstlenmiş, ayrıca 2016'dan 2020'ye kadar Toronto Raptors ile bir sezon boyunca ekibin G League takımı Raptors 905'i yönetmişti.



Milwaukee bunun öncesinde, Mike Budenholzer'ın görevden alınmasının ardından görevi devralan Griffin'in yardımcısı olarak Terry Stotts'ı işe almıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ