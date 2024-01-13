Milot Rashica: "Hocamız yeni fikirlerle geldi"

Beşiktaş'ın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica, 3-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milot Rashica: 'Hocamız yeni fikirlerle geldi'
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13 Ocak 2024 22:14
Beşiktaş'ın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica, 3-0 kazanılan Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"HOCA YENİ FİKİRLERLE GELDİ"

İyi bir maç olduğunu söyleyen Rashica, "Bugün çok iyi oynadık. Hepimiz elimizden geleni yaptık. Üç güzel gol attık ve sonucunda da 3 puana ulaştık. Taraftarımızı mutlu ettik. Hepimiz için çok önemli bir galibiyetti. Yeni fikirler ve farklı bir enerjiyle geldi hocamız. Buna da ihtiyacımız vardı. Herkes bir reaksiyon gösterdi. Bugün de görmüşsünüzdür oyunumuza yansıdı ve şiddetli bir oyun oynadık. Böyle devam etmeliyiz." dedi.

Semih Kılıçsoy'un performansını değerlendiren Rashica, "Sadece Semih ve ben değil takımımız bize yardımcı oluyor. Biz geliştiren unsur takımımız, takım arkadaşlarımız. İdmanlarda çalıştığımız şeyleri yapıyoruz. Özellikle kale önlerinde bitiricilik anlamında daha iyi olmak için çalışıyoruz. Şu anda da işe yarıyor. Semih daha genç bir oyuncu. Potansiyel sahibi bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"HOCANIN OYUN TARZINI BİLİYORUZ"

Son olarak Fernando Santos'un oyun fikrini değerlendiren Rashica, "Hepimiz hocamızın oyun tarzını biliyoruz. Farklı fikirleri var, kendi ekibi var. Bu fikirleri bize yansıtmaya çalışıyorlar. Bu konular üzerinde çalışıyoruz. Önümüzde zaman var ve daha iyi olacağız." sözlerini sarf etti.

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