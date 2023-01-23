Milli yüzücü Derin Toparlak'ın hedefi dünya şampiyonluğunu korumak

Türkiye Paletli Yüzme Kış Şampiyonası'nda elde ettiği birinciliklerle 2023'e hızlı başlayan Dünya ve Avrupa şampiyonu milli yüzücü Derin Toparlak, hedefinin dünya şampiyonluğunu korumak olduğunu söyledi.



Bakırköy Ataspor Kulübü sporcusu Derin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Plaj Oyunları'nda mücadele edeceğini belirterek, "Hedefim dünya şampiyonluğumu korumak ve aynı zamanda bir dünya rekoru kırarsam çok memnun olacağım." dedi.



Hem havuzda hem de denizde yapılan yarışlara katılan Derin Toparlak, her iki yarış türünü de çok sevdiğini söyledi. Birçok yüzücünün deniz korkusu olması hakkında da konuşan 25 yaşındaki sporcu, "Aslında böyle bir şey gerçekten var. Bazı sporcular denizi, bazı sporcular havuzu sevmiyor. Çoğu yüzücü denizde olmayı sevmiyor. Ben küçüklüğümden bu yana denizle iç içe olduğum için benim için ikisi de güzel." ifadelerini kullandı.



- "Türkiye'de en çok sevdiğim havuz Edirne'de"



Dünyanın birçok ülkesinde yarışlara katılan Derin Toparlak, kendisi için en özel yerler hakkında şunları söyledi:



"Türkiye'de en çok yarışmayı sevdiğim havuz Edirne diyebilirim. Bunun dışında Türkiye'deki açık su yarışları da çok güzel. Dünyanın birçok farklı yerine gittim. Her yer güzeldi. Tabii ki gittiğimiz yarışlardaki anılar oraları güzel kılıyor. Avrupa Şampiyonası'na ilk kez gidip ilk madalyayı kazandığım yer Yunanistan. İlk büyükler şampiyonam da İtalya'da oldu. Orası da benim için çok önemliydi. Rusya'da ilk dünya şampiyonluğumu elde ettim, o da çok ayrı bir yer. Bu şekilde yaşadığım anılara göre karar veriyorum. Hepsi iyisiyle kötüsüyle güzel anılar oldu. O yüzden tam bir yer seçemiyorum."



- Antrenör Canberk Babaoğlu: "Artık bütün sporcuların hedefleri yüksek"



Derin Toparlak'ın antrenörü Canberk Babaoğlu, Türkiye Paletli Yüzme Kış Şampiyonası'nın Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası için ciddi bir hazırlık olduğunu ifade etti.



Türkiye'deki yarışlara da Dünya Şampiyonası'na katıldıkları ciddiyet ve sorumlulukla gittiklerini söyleyen Babaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:



"Bu organizasyonda hedef derecelerimizin hepsini yakaladık. Gelmeden önce belli dereceler koymuştuk önümüze. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu sefer de diyoruz ki daha çok çalışıp daha iyi hedefler koyabiliriz. Plan dahilinde istediklerimizi başardık."



Bütün sporcular için aynı planlamaları yaptıklarını söyleyen Canberk Babaoğlu, şunları kaydetti:



"Bütün sporcularımızın artık hedefleri yüksek. Derin bu yolu açtı, dünyada ve Avrupa'da madalya alınabileceğini gösterdi. Zor değil, inanınca başarılacağını gösterdi. Kulübümüzdeki ve diğer kulüplerdeki sporcu arkadaşlarımızın hedefleri yüksek. Hedeflerini madalya olarak belirleyen sporcular, bu yarışlarda madalya alıp, milli takıma girip yurt dışında madalya alabilir miyim diye düşünmeye başladı. Bu iş bir zincirleme etki. Bizi de en çok mutlu eden konu bu."



- "Rakiplerimizin saygısını kazandık"



Derin Toparlak'ın yaş ve tecrübe anlamında arkadaşlarının önünde olduğunu belirten Babaoğlu, 25 yaşındaki sporcunun bu sporu uzun yıllardır yaptığını, milli takıma girerek birçok ülkede yarıştığını dile getirdi.



Türk sporcular ile yurt dışındaki rakiplerinin arasında geçmişte bir seviye farkı olduğunu ancak son dönemde belirlenen hedefler doğrultusunda bu farkın ortadan kalktığını söyleyen Canberk Babaoğlu, şöyle konuştu:



"Bu seviye farkının kalkmasını başardığımıza inanıyoruz. Yurt dışında bunu başardık. Avrupa ve dünyada, bizimle yabancılar arasında bir seviye farkı vardı. Fiziken değildi bu. İnsanlar kafalarında kendilerini bir yere koyar ve bu nokta artık çok değişti. Biz yurt dışına gittiğimiz zaman 'Acaba bu sporcu nasıl yüzer?' derken, rakip antrenörler artık gelip sporcumuza 'Bu yarış senin yarışın, birinci olmanı bekliyoruz.' denilen bir saygıyı kazandık. Doğru bir çalışma ve planlamayla mental olarak güçlü olduğunuzda Avrupa ve dünyadaki rakiplerle arada bir fark kalmadığını ve onlardan daha iyi olduğumuzu da görüyoruz. Bundan dolayı da mutluyuz."



Derin'in yarışlarını genç sporcuların takip ettiğini ve bu yarışlarda seyir zevkinin olduğunu aktaran Babaoğlu, sporcuların aslında Derin'i izlerken gelecekteki kendilerini izleyip hedefler koyduğunu da ifade etti.



Yurt dışında alınan madalyaların etkilerinin yeni jenerasyonda görüldüğünü de sözlerine ekleyen Babaoğlu, başarıların üzerine daha büyük hedefler koyacaklarını ve bu amacı gerçekleştirmeye başladıklarını söyledi.



Son olarak hedefleri hakkında konuşan Canberk Babaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Kısa vadede baktığımızda madalya hedeflerimiz var. Avrupa'da ve dünyada madalya almak, belki rekor kırmak, büyük bir gururla ülkemizin bayrağını göndere çekip İstiklal Marşı'mızı okutmak. Uzun vadede ise bunu sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz. Sadece bizim adımıza değil, bütün sporcular adına, bütün branşlar, bütün su sporları adına bunun 10 yıllarca devam ediyor olmasını sağlamak istiyoruz. Bunu da sporcuların, velilerin, sizlerin, hepimizin desteğiyle olabileceğini düşünüyorum."





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