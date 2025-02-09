Milli yıldız eskrimcilerden 9 madalya

Milli yıldız eskrimciler, Bulgaristan ve Çekya'da düzenlenen turnuvalarda 6'sı altın toplam 9 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli yıldız eskrimcilerden 9 madalya
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09 Şubat 2025 23:41
Milli yıldız eskrimciler, Bulgaristan ve Çekya'da düzenlenen turnuvalarda 6'sı altın toplam 9 madalya elde etti.  Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da gerçekleştirilen turnuvada flöre branşında piste çıkan sporculardan 17 yaş altı kadın flörede Alara Atmaca finalde Alman sporcu Merle Herwig'i 15-3 mağlup ederek altın madalya elde etti.

Sofya'da 14 yaş altı flörede Beril Demir ve Ahmet Sarp Kahya da altın madalyaya ulaştı.

Öte yandan bugün oynanan takım müsabakalarında; "Ayşe Aksoy, Serra Gülin Gençoğlu, Ada Küfeciler ve Elif Ada Yıldız"dan oluşan yıldız kadın flöre takımı üçüncülük maçında Çekya'yı 45-40 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen turnuvada ise yıldız erkek ve kadınlar kılıçta milli sporcular Yiğit Ayaz ve Irmak Şenoğlu altın madalya kazandı.

Prag'da Candeniz Berrak gümüş madalya elde ederken, takım müsabakalarında ise; Yiğit Ayaz, Candeniz Berrak, Poyraz Kümük, Arda Takka'dan oluşan ay-yıldızlı takım ise şampiyon oldu.

"Efe Barış, Halit Eren, Uluç Eke Güven ve Mehmet Kayra Siyamoğlu"dan kurulu diğer milli takım ise kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

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