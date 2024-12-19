Milli yelkenci Portekiz'de üçüncü!

Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, Portekiz'de 7'incisi düzenlenen Portugal Grand Prix'sinde ILCA 7 kategorisinde üçüncü olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Algarve kentindeki Loule belediyesinde bulunan sahil beldesi Vilamoura'da gerçekleştirilen Portugal Grand Prix yarışlarında milli sporcu Yiğit Yalçın Çitak (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi), 25 ülkeden 109 sporcu arasında bronz madalya kazandı.
ILCA 7 kategorisinde yarışan diğer sporcu milli sporcu Berkay Abay ise (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi) organizasyonu 16. sırada tamamladı.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Algarve kentindeki Loule belediyesinde bulunan sahil beldesi Vilamoura'da gerçekleştirilen Portugal Grand Prix yarışlarında milli sporcu Yiğit Yalçın Çitak (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi), 25 ülkeden 109 sporcu arasında bronz madalya kazandı.
ILCA 7 kategorisinde yarışan diğer sporcu milli sporcu Berkay Abay ise (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi) organizasyonu 16. sırada tamamladı.