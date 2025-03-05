Milli wushucu Berna Tut, Dünya Kupası'nda altın madalya hedefliyor

Ordulu milli sporcu Berna Tut, Çin'de yapılacak Wushu Kungfu Dünya Kupası'nda altın madalya hedefliyor. Kariyerinde dünya ve Avrupa şampiyonlukları başta olmak üzere birçok başarıya imza atan milli sporcu, Çin'de 5-10 Nisan'da gerçekleştirilecek Wushu Kungfu Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdürüyor.



Hazırlıklarına antrenörü Savaş Çakmak ile Ordu'da devam eden 25 yaşındaki Berna Tut, kariyerine dünya kupası madalyası eklemek istiyor.



Türkiye şampiyonalarında 14 kez birinci olan Berna, Sanda Spor Kulübünde bu spora yeni başlayan çocuklara antrenörlük de yapıyor.



Berna Tut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şubat ayında Yalova'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak memleketine döndüğünü ve bu moralle Wushu Kungfu Dünya Kupası hazırlıklarına başladığını söyledi.



Katıldığı her organizasyonda emeklerinin karşılığını aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Berna, bu konuda Türkiye'nin en iyileri arasında olduğunu düşündüğünü ve bunun için de ayrıca gurur duyduğunu belirtti.



Önünde çok önemli bir organizasyonun olduğunu belirten milli sporcu, Çin'de düzenlenecek Wushu Kungfu Dünya Kupası'nda 56 kiloda mindere çıkacağını dile getirdi.



Yaklaşık bir ay sonra düzenlenecek organizasyona günde çift antrenmanla hazırlandığını anlatan Berna Tut, "Haftada sadece bir gün dinlenme fırsatı buluyorum. Ama ben bu işi büyük bir keyifle ve zevkle yaptığım için asla şikayetçi değilim." dedi.



"Dünyanın en iyileri ile mindere çıkacağız"



Berna Tut, Wushu Kungfu Dünya Kupası'nda dünyanın en iyi sporcularının madalya için ter dökeceğini anlatarak, "Son dünya şampiyonasından seçilen sporcular buraya katılacak. Dolayısıyla dünyanın en iyileri ile mindere çıkacağız. Dünyanın en iyileri arasında bulunmak benim için ayrıca gurur ve heyecan verici." diye konuştu.



Milli sporcu, kupadaki hedefine ilişkin ise "Wushu Kungfu Dünya Kupası'nda şampiyon olup Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Çin'de İstiklal Marşı'mızı okutarak ülkeme döneceğim. Bunun için çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



Her zaman bir üst basamağı kendisine hedef olarak belirlediğini anlatan milli sporcu, "Bizim gibi sporcular dokuzuncu basamaktan sekizinci basamağa düşemez. Ya dokuzuncu basamakta kalacak ya da onuncu basamağa çıkacak. Bunun için daha çok çalışıp emek vermemiz gerekiyor. Ben de bu bilinçle hazırlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Kariyeri boyunca en büyük destekçisinin ailesi ve antrenörü olduğunu vurgulayan Berna, onların destekleri sayesinde başarıya ulaştığını sözlerine ekledi.



Antrenör Savaş Çakmak ise sporcusunun Wushu Kungfu Dünya Kupası'nda başarılı olacağına inandığını dile getirdi.



