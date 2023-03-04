Milli tekvandocular Bulgaristan'da tatamiye çıkacak

Milli tekvandocular, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Bulgaristan Açık Turnuvası'nda mücadele edecek.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki turnuvada milli sporcular yarın tatamiye çıkacak. Türkiye'yi organizasyonda 12'si erkek toplam 20 sporcu temsil edecek.
Bulgaristan'da madalya mücadelesi verecek milli tekvandocular şöyle:
Kadınlar: Merve Dinçel (49 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Aleyna Şenyurt (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Özge Özbey (62 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Nafia Kuş (+73 kilo)
Erkekler: Deniz Dağdelen (54 kilo), Görkem Polat (54 kilo), Enes Kaplan (58 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Arslan Demir (68 kilo), Muhammed Emin Yıldız (74 kilo), Yiğithan Kılıç (74 kilo), Hüseyin Kartal (80 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki turnuvada milli sporcular yarın tatamiye çıkacak. Türkiye'yi organizasyonda 12'si erkek toplam 20 sporcu temsil edecek.
Bulgaristan'da madalya mücadelesi verecek milli tekvandocular şöyle:
Kadınlar: Merve Dinçel (49 kilo), Rukiye Yıldırım (49 kilo), Aleyna Şenyurt (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Özge Özbey (62 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Nafia Kuş (+73 kilo)
Erkekler: Deniz Dağdelen (54 kilo), Görkem Polat (54 kilo), Enes Kaplan (58 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kilo), Hakan Reçber (63 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Arslan Demir (68 kilo), Muhammed Emin Yıldız (74 kilo), Yiğithan Kılıç (74 kilo), Hüseyin Kartal (80 kilo), Enbiya Taha Biçer (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)
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