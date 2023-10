EURO2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Türkiye, Letonya ile karşı karşıya geldi.Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Yunus Akgün, 83 ve 90+2. dakikalarda Cenk Tosun ve 88. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.Milliler bu sonuçla 1 maç kala EURO2024'e gitmeyi garantiledi. Türkiye, Letonya galibiyetiyle puanını 16'ye çıkardı ve 1 maçı eksik olan Hırvatistan ve Galler'in önünde zirvede yer aldı.Türkiye, grubun son maçında Galler ile liderlik mücadelesi verecek. Galler-Türkiye maçı 21 Kasım'da oynanacak.Türkiye (7 maç, 16 puan)Hırvatistan (6 maç, 10 puan)Galler (6 maç, 10 puan)Ermenistan (6 maç, 7 puan)Letonya (7 maç, 4 puan)D Grubu'nda bir maçı kalan A Milli Takımımız 16 puanla liderliğini sürdürdü. 6'şar puanı bulunan Hırvatistan ve Galler ise 10 puanla haftayı noktaladı.16 puanı bulunan A Milli Takım'ın son maçında Galler'e yenilmesi ve üç takımın da grupları 16 puanla tamamlaması halinde, Türkiye yine gruptan çıkmış olacak. Üçlü averaj durumunda; Türkiye ve Hırvatistan'dan toplamda 7 puan alan Galler ilk sırada, 6 puan alan Türkiye ikinci sırada, 4 puan alan Hırvatistan ise üçüncü sırada olacak.A Milli Takım, Galler deplasmanında 1 puan alırsa veya Galler, Ermenistan'ı deplasmanda mağlup edemezse, elemeleri grup lideri olarak tamamlayacak.UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya'yı konuk eden Türkiye'de teknik direktör Montella, sahaya, Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı sürdü.İtalyan teknik adam Montella, Hırvatistan maçı ilk 11'inde oynattığı İrfan Can Kahveci'nin yerine bu maçta Yunus Akgün'ü tercih etti.Ay-yıldızlı ekibin yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Ertaç Özbir, Zeki Çelik, Emre Akbaba, İfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Eren Elmalı, Kenan Yıldız, Berkan Kutlu, Bertuğ Yıldırım, Yusuf Sarı ve Kaan Ayhan yer aldı.Letonya'da teknik direktör Danis Kazakevics ise maça Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Tobers, Saveljevs, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis ile çıktı.Kazakevics, Ermenistan maçı ilk 11'inde sahaya sürdüğü Oss ve Emsiss'in yerine bu maçta Dubra ve Tobers'e şans verdi.Konya Büyükşehir Stadı'nda sporseverler karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi, tribünlerin tamamına yakını doldu.Güney tribünde, ay-yıldızlıların fotoğrafının yer aldığı, "Şanlı Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlu Olsun" yazılı dev pankart açıldı. Doğu tribününde ise dev Türk bayrağı yer aldı.Öte yandan, Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası finalinde Portekiz'i 2-1 yenerek altın madalya kazanan Futsal Milli Takımı oyuncuları ve antrenörü taraftarları selamladı.Maçtaki ilk şut 4. dakikada Abdülkerim'den geldi. Başarılı stoper 5. dakikada ceza sahası dışından çok iyi vurdu. Top üstten az farkla auta gitti.A Milli takımımızın, Letonya ile karşı karşıya geldiği maçta 21. dakikadaki golümüz VAR'dan döndü.Ceza sahasına gönderilen topu Barış Alper, bekletmeden Hakan Çalhanoğlu'na bıraktı. Onun gelişine vuruşu ıska geçti. Arkadan topu iyi takip eden Yunus kalabalığın içinden topu ağlara gönderdi.Pozisyon sonrası VAR, hakem Enea Jorgi'yi uyardı. Bir müddet bekleyen Jorgi, Hakan'ın ofsaytta olduğunun kendisine iletilmesinin ardından golü geçersiz saydı.Mücadelenin 36. dakikasında kazandığımız korner atışını Hakan ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Abdülkerim çok iyi kafa vurdu. Top üst direkten geri geldi. Futbolcular ve tribünler kaçan gol sonrası büyük üzüntü yaşadı.İlk yarının bitmesine saniyeler kala 45. dakikada Yunus'un pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Kerem, iyi sıyrıldı. Sağ çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci son anda topu kornere çeldi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.Letonya maçının ilk yarısında rakip ceza sahasında 27 kez topla buluşan Türkiye, Euro 2024 elemelerinde en yüksek sayıya ulaştığı ilk devreyi geride bıraktı.Teknik direktörümüz Vincenzo Montella, ikinci yarının başında Ferdi Kadıoğlu'nu çıkardı. Onun yerine Zeki Çelik oyuna dahil oldu.Maçın 58. dakikasında Cenk Özkacar, soldan ceza sahasına iyi çevirdi. Ceza sahası içinde topu çok iyi kontrol eden Yunus sol ayağıyla harika vurdu ve topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu.Mücadelenin 62. dakikada sağdan Savalnieks ortayı yaptı. Ceza sahası içinde Ikaunieks kafayı vurdu. Uğurcan'ı geçen topu Salih çizgiden çıkardı.Karşılaşmanın 67. dakikasında Uldrikis savunma arkasına sarktı ve bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Uğurcan harika çıktı ve yaptığı kurtarışla Letonya'nın beraberlik şansını engelledi.Maçın 78. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Savalnieks ortayı yaptı. Arka direkte Ikaunieks'in vurduğu kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Sonrasında Salih topu uzaklaştırdı.83. dakikada Cenk Tosun'un golüyle farkı ikiye çıkardık. Samet Akaydin'in ceza sahasına gönderdiği topa Cenk çok iyi yükseldi. Düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Hızlı gelişen Türkiye atağında Yusuf Sarı, savunma arkasına gönderdi. Karşı karşıya pozisyonda Kerem düzgün bir vuruşla farkı 3'e çıkardı.A Milli Takım'ın tarihi Letonya maçında Cenk Tosun 90+2. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Cenk Tosun topu ağlara ikinci kez göndererek maçın 4-0 bittiğini ilan etti. Milliler, gruptaki son maç öncesinde EURO 2024 biletini aldı.21. dakikada Letonya savunmasının uzaklaştıramadığı topu Yunus Akgün, ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.27. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Salih Özcan'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ozols'da kaldı.33. dakikada Cenk Özkacar'ın sol kanattan ortasında Letonya savunmasına da çarpan topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutu az farkla auta gitti.35. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top direkten döndü.44. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktüroğlu'nun şutunda kaleci Ozols, meşin yuvarlağı kornere çeldi.58. dakikada Türkiye, golü buldu. Cenk Özkacar'ın sağ kanattan sert ortasında ceza sahasında Yunus'un Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.62. dakikada Savalnieks'in sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında, Ikaunieks'in kafa vuruşunda Salih Özcan çizgiden topu uzaklaştırdı.67. dakikada ceza sahasında topla buluşan Uldrikis'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.76. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında Cenk Tosun'un göğsüyle yumuşattığı topa, Hakan Çalhanoğlu'nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.77. dakikada Savalnieks'in sağ kanattan ortasında Ikaunieks'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.83. dakikada Türkiye, farkı ikiye çıkardı. Samet Akaydın'ın ortasında Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.87. dakikada ay-yıldızlılar üçüncü golü buldu. Yarı sahadan topla hızlanan Yusuf Sarı'nın ara pasında Kerem Aktürkoğlu, topu filelere gönderdi: 3-0.89. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın şutunda kaleci Ozols topu kornere çeldi.90+2. dakikada Türkiye 4. golü buldu. Topla hareketlenen İsmail Yüksek'in pasında altıpas üzerinde Cenk Tosun, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-0.90+2. dakikada Zeki Çelik'in sağ kanattan ortasında Cenk Tosun'un bekletmeden vuruşunda top yandan auta gitti.Konya Büyükşehir BelediyeEnea Jorgji, Denis Rexha, Ridiger Çokaj (Arnavutluk)Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 46 Zeki Çelik), Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan (Dk. 68 Berkan Kutlu), İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 86 Kaan Ayhan), Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün (Dk. 75 Yusuf Sarı), Barış Alper Yılmaz (Dk. 75 Cenk Tosun)Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Tobers, Saveļjevs (Dk. 46 Emsis), Jaunzems (Dk. 84 Davis Ikaunieks), Ikaunieks, Daskevics (Dk. 57 Krollis), Uldrikis (Dk. 75 Regza)Dk. 17 Salih Özcan, Dk. 63 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 64 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 84 (yedek kulübesinde) (Türkiye), Dk. 49 Emsis, Dk. 51 Ozols, Dk. 56 Daskevics, Dk. 64 Tobers (Letonya)Dk. 58 Yunus Akgün, Dk. 83 ve Dk. 90+2 Cenk Tosun, Dk. 87 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye)