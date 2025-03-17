Milli takım, karatede Hangzhou ayağında 2 madalya kazandı

Türkiye Milli Takımı, Karate 1 Premier Lig'in ikici ayağını 1 altın ve 1 bronz madalya ile tamamladı.Türkiye Karate Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonda Eray Şamdan, erkekler kumite 60 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.Kadınlar kumite 68 kiloda ise Eda Eltemur, bronz madalya alarak kürsüye çıktı.