Milli takım, karatede Hangzhou ayağında 2 madalya kazandı

Milli sporcular, Karate 1 Premier Lig'in Hangzhou ayağında 2 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli takım, karatede Hangzhou ayağında 2 madalya kazandı
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17 Mart 2025 17:13
Türkiye Milli Takımı, Karate 1 Premier Lig'in ikici ayağını 1 altın ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonda Eray Şamdan, erkekler kumite 60 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar kumite 68 kiloda ise Eda Eltemur, bronz madalya alarak kürsüye çıktı. 



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