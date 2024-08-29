Milli sporcular Paris'te finale kalamadı

Milli yüzücülerimiz Sümeyye Boyacı ve Meryem Nur Tunuğ Paris Paralimpik oyunlarında S5 kategorisinde finale kalamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli sporcular Paris'te finale kalamadı
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29 Ağustos 2024 13:31
Son güncelleme 29 Ağustos 2024 13:34
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Meryem Nur Tunuğ, kadınlar 200 metre serbest S5 kategorisinde finale yükselemedi.

Paris La Defense Arena'daki yüzme müsabakalarında iki milli sporcu, 200 metre serbest S5 sınıfında havuza girdi.

Sümeyye genel sıralamada 20 sporcu arasında 3.17.25'lik derecesiyle 12'nci, Meryem Nur ise 3.37.91'lik zamanıyla 17'nci olarak bu kategoride elendi.

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