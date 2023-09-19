Milli sporcular, Boyner Dynamic Fest'te yer alacak

Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen en genç Türk sporcu ve ilk Türk kadını ünvanını alan milli yüzücü Aysu Türkoğlu ve Kadınlar Üç Adım Atlama kategorisinde altın madalya sahibi olan milli atlet Tuğba Danışmaz, deneyimlerini ve merak edilenleri paylaşmak için Boyner Dynamic Fest'te olacak. Türkoğlu ve Danışmaz'ın konuşmaları 24 Eylül'de festivaldeki Değişim Sahnesi'nden izlenebilecek.



Boyner, 23-24 Eylül tarihlerinde Kemerburgaz Kent Ormanı'nda gerçekleştirilecek Boyner Dynamic Fest ile spor tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Festival boyunca farklı spor deneyimleri, yaratıcı atölyeler ve ilham veren konuşmacılar ziyaretçilerini bekliyor. Festivalin konukları arasında iki milli kadın sporcu da yer alıyor.



DENEYİMLER VE MERAK EDİLENLER PAYLAŞILACAK



İrlanda ve İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen en genç Türk sporcu ve ilk Türk kadını ünvanını alan milli yüzücü Aysu Türkoğlu ile 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 'Kadınlar Üç Adım Atlama' kategorisinde altın madalya sahibi olan milli atlet Tuğba Danışmaz, deneyimlerini ve kendi kategorileriyle ilgili merak edilenleri paylaşacak. Türkoğlu ve Danışmaz'ın konuşmaları 24 Eylül Pazar günü Değişim Sahnesi'nden ücretsiz izlenebilecek.



Eğitici atölye ve deneyimlerin, hareket ve enerjinin başrolde olacağı festivalde alanında uzman diyetisyenlerden yaşam koçlarına, mindfullness eğitmenlerinden spor psikologlarına kadar birçok isim, festival katılımcılarıyla buluşacak. Festivalin programı ve katılım koşullarını ise Boyner'in internet adresinden ulaşılabilir.



