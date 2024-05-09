Milli para masa tenisi sporcularından 6 madalya!

Milli para masa tenisi sporcuları, Slovenya'da düzenlenen ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na da kota puanı veren turnuvada 1 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.



Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Slovenya'da gerçekleştirilen Para Masa Tenisi Turnuvası'nda milli sporculardan Ebru Acer altın; İrem Oluk, Neslihan Kavas ve Merve Cansu Demir ise gümüş madalyanın sahibi oldu.



Turnuvada yarışan diğer ay-yıldızlı sporculardan Hatice Duman ve Kübra Korkut ise bronz madalya kazandı.





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