Milli para atlet Fatma Damla Altın, Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu

Milli sporcu Fatma Damla Altın, Hindistan'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre başkent Yeni Delhi'deki organizasyonda Fatma Damla Altın, uzun atlama branşı T20 kategorisinde yarıştı.
Fatma Damla, 5.72 metrelik derecesiyle gümüş madalya kazanarak podyumun ikinci basamağında yer aldı.
