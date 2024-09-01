Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Yiğit Caner Aydın, erkekler W1 kategorisi son 16 turunda oyunlara veda etti.
Invalides'te gerçekleştirilen para okçuluk müsabakalarında erkekler W1 müsabakaları başladı.
Milli sporcu, Güney Afrikalı rakibi Shaun Anderson'a, çekişmeli geçen maçın sonunda 133-132 yenilerek elendi.
Invalides'te gerçekleştirilen para okçuluk müsabakalarında erkekler W1 müsabakaları başladı.
Milli sporcu, Güney Afrikalı rakibi Shaun Anderson'a, çekişmeli geçen maçın sonunda 133-132 yenilerek elendi.
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