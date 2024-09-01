Milli Okçu Yiğit Aydın, son 16'da elendi

Milli para okçu Yiğit Caner Aydın, erkekler W1 kategorisinin son 16 turunda elendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli Okçu Yiğit Aydın, son 16'da elendi
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01 Eylül 2024 11:54
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Yiğit Caner Aydın, erkekler W1 kategorisi son 16 turunda oyunlara veda etti.

Invalides'te gerçekleştirilen para okçuluk müsabakalarında erkekler W1 müsabakaları başladı.

Milli sporcu, Güney Afrikalı rakibi Shaun Anderson'a, çekişmeli geçen maçın sonunda 133-132 yenilerek elendi.

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