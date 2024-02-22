Milli kürekçiler Yunanistan'da yarışacak

Milli kürekçiler Elis Özbay ve Ebru Akınal, 1. Uluslararası Yunanistan Kürek Yarışları'nda mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli kürekçiler Yunanistan'da yarışacak
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22 Şubat 2024 18:54
Son güncelleme 22 Şubat 2024 19:05
Elis Özbay ve Ebru Akınal, 24-25 Şubat tarihlerindeki 1. Uluslararası Yunanistan Kürek Yarışları'nda mücadele edecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, 23 yaş altında dünya şampiyonluğuna ulaşan Elis Özbay ve dünya 3'üncüsü olan Ebru Akınal, Schinias kasabasındaki organizasyonda 3 farklı kategoride yarışacak.

Milli sporcuların mücadele edeceği kategoriler şöyle:

Tek çifte: Elis Özbay

Hafif kilo tek çifte: Ebru Akınal

İki çifte: Elis Özbay-Ebru Akınal

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