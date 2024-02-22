Milli kürekçiler Yunanistan'da yarışacak

Elis Özbay ve Ebru Akınal, 24-25 Şubat tarihlerindeki 1. Uluslararası Yunanistan Kürek Yarışları'nda mücadele edecek.



Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, 23 yaş altında dünya şampiyonluğuna ulaşan Elis Özbay ve dünya 3'üncüsü olan Ebru Akınal, Schinias kasabasındaki organizasyonda 3 farklı kategoride yarışacak.



Milli sporcuların mücadele edeceği kategoriler şöyle:



Tek çifte: Elis Özbay



Hafif kilo tek çifte: Ebru Akınal



İki çifte: Elis Özbay-Ebru Akınal





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