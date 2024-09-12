Milli Kürekçiler, İtalya'daki yarışlarda mücadele edecek

Türkiye Kürek Milli Takımı, 13-15 Eylül tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Dünya Deniz Küreği Şampiyonası Sahil Sürat (Beach sprint) Yarışları'na katılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli Kürekçiler, İtalya'daki yarışlarda mücadele edecek
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12 Eylül 2024 13:41
Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Genoa kentindeki yarışlarda 9 sınıfta toplam 14 milli sporcu mücadele edecek.

Ulusal sahil sürat yarışlarında başarı gösteren sporcular, Türkiye'yi temsil etmek için İtalya'da suya inecek.

Şampiyonada yarışacak milli kürekçiler ve sınıfları şöyle:

Erkekler tek çifte (CM1X): Fatih Ünsal

Kadınlar tek çifte (CW1X): Ebru Akınal

Karışık iki çifte (CMIX2X): Aslıhan Naran Akkay - Enes Gök

Para kürek karışık iki çifte (PR3 CMIX2X): Senay Yılmaz - Muharrem Dakın

19 yaş altı erkekler tek çifte (CJM1X): Zihni Senih Alataş

19 yaş altı erkekler iki çifte (CJM2X): Ali Asrın Öz - Bedirhan Efe Ataklı

19 yaş altı karışık iki çifte (CJMIX2X): Efnan Sezgin - Yiğit Demircan

19 yaş altı kadınlar tek çifte (CJW1X): İrem Üstündağ

19 yaş altı kadınlar iki çifte (CJW2X): Yağmur Pala - Melek Su Aktepe

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