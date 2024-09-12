Milli Kürekçiler, İtalya'daki yarışlarda mücadele edecek

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre, Genoa kentindeki yarışlarda 9 sınıfta toplam 14 milli sporcu mücadele edecek.



Ulusal sahil sürat yarışlarında başarı gösteren sporcular, Türkiye'yi temsil etmek için İtalya'da suya inecek.



Şampiyonada yarışacak milli kürekçiler ve sınıfları şöyle:



Erkekler tek çifte (CM1X): Fatih Ünsal



Kadınlar tek çifte (CW1X): Ebru Akınal



Karışık iki çifte (CMIX2X): Aslıhan Naran Akkay - Enes Gök



Para kürek karışık iki çifte (PR3 CMIX2X): Senay Yılmaz - Muharrem Dakın



19 yaş altı erkekler tek çifte (CJM1X): Zihni Senih Alataş



19 yaş altı erkekler iki çifte (CJM2X): Ali Asrın Öz - Bedirhan Efe Ataklı



19 yaş altı karışık iki çifte (CJMIX2X): Efnan Sezgin - Yiğit Demircan



19 yaş altı kadınlar tek çifte (CJW1X): İrem Üstündağ



19 yaş altı kadınlar iki çifte (CJW2X): Yağmur Pala - Melek Su Aktepe





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