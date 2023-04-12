Milli kürekçiler, 2023 Uluslararası Zagreb Yarışları'na katılacak

Türkiye Kürek Milli Takımı, 2023 Uluslararası Zagreb Yarışları'nda mücadele edecek.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 15-16 Nisan tarihlerinde düzenlenecek yarışlarda 19 yaş altı, 23 yaş altı ve büyükler kategorilerinde milli sporcular madalya mücadelesi verecek.
Bu yıl 39'uncusu düzenlenecek yarışlarda Türkiye'yi temsil edecek milli kürekçiler şunlar:
19 yaş altı:
Halil Kaan Köroğlu - Tek çifte
Aytimur Selçuk / Enes Biber - İki tek
23 yaş altı:
Cevdet Ege Mutlu - Tek çifte
Büyükler:
Deniznur Serra Baykara - Hafif kilo tek çifte
Ahmet Ali Kabadayı - Hafif kilo tek çifte
Şefik Çakmak - Hafif kilo tek çifte
Enes Gök - Hafif kilo tek çifte
Enes Yenipazarlı - Hafif kilo tek çifte
Aydın İnanç Şahin / Kaan Yılmaz Aydın - İki tek
Enes Biber / Aytimur Selçuk - İki tek
Elis Özbay - Tek çifte
Cevdet Ege Mutlu - Tek çifte
Enes Yenipazarlı - Tek çifte
Enes Gök / Halil Kaan Köroğlu - Hafif kilo iki çifte
Şefik Çakmak / Ahmet Ali Kabadayı - Hafif kilo iki çifte
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 15-16 Nisan tarihlerinde düzenlenecek yarışlarda 19 yaş altı, 23 yaş altı ve büyükler kategorilerinde milli sporcular madalya mücadelesi verecek.
Bu yıl 39'uncusu düzenlenecek yarışlarda Türkiye'yi temsil edecek milli kürekçiler şunlar:
19 yaş altı:
Halil Kaan Köroğlu - Tek çifte
Aytimur Selçuk / Enes Biber - İki tek
23 yaş altı:
Cevdet Ege Mutlu - Tek çifte
Büyükler:
Deniznur Serra Baykara - Hafif kilo tek çifte
Ahmet Ali Kabadayı - Hafif kilo tek çifte
Şefik Çakmak - Hafif kilo tek çifte
Enes Gök - Hafif kilo tek çifte
Enes Yenipazarlı - Hafif kilo tek çifte
Aydın İnanç Şahin / Kaan Yılmaz Aydın - İki tek
Enes Biber / Aytimur Selçuk - İki tek
Elis Özbay - Tek çifte
Cevdet Ege Mutlu - Tek çifte
Enes Yenipazarlı - Tek çifte
Enes Gök / Halil Kaan Köroğlu - Hafif kilo iki çifte
Şefik Çakmak / Ahmet Ali Kabadayı - Hafif kilo iki çifte
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