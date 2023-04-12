Milli kürekçiler, 2023 Uluslararası Zagreb Yarışları'na katılacak

Türkiye Kürek Milli Takımı, 2023 Uluslararası Zagreb Yarışları'nda mücadele edecek.



Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 15-16 Nisan tarihlerinde düzenlenecek yarışlarda 19 yaş altı, 23 yaş altı ve büyükler kategorilerinde milli sporcular madalya mücadelesi verecek.



Bu yıl 39'uncusu düzenlenecek yarışlarda Türkiye'yi temsil edecek milli kürekçiler şunlar:



19 yaş altı:



Halil Kaan Köroğlu - Tek çifte



Aytimur Selçuk / Enes Biber - İki tek



23 yaş altı:



Cevdet Ege Mutlu - Tek çifte



Büyükler:



Deniznur Serra Baykara - Hafif kilo tek çifte



Ahmet Ali Kabadayı - Hafif kilo tek çifte



Şefik Çakmak - Hafif kilo tek çifte



Enes Gök - Hafif kilo tek çifte



Enes Yenipazarlı - Hafif kilo tek çifte



Aydın İnanç Şahin / Kaan Yılmaz Aydın - İki tek



Enes Biber / Aytimur Selçuk - İki tek



Elis Özbay - Tek çifte



Cevdet Ege Mutlu - Tek çifte



Enes Yenipazarlı - Tek çifte



Enes Gök / Halil Kaan Köroğlu - Hafif kilo iki çifte



Şefik Çakmak / Ahmet Ali Kabadayı - Hafif kilo iki çifte





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