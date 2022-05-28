Milli karateci Erman Eltamur'dan altın madalya

Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 75 kilo finalinde milli sporcu Erman Eltemur, İngiltere'den Brandon Brian Wilkins'ı yenerek altın madalya kazandı.



Gaziantep'te Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Erman, finalde İngiliz Wilkins'le karşılaştı.



Rakibini 3-1 yenen milli sporcu, Avrupa şampiyonu oldu.



Eda Eltemur'dan sonra kardeşi Erman'da altın madalya aldı ve Eltemur ailesi Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğu getirdi. Kadın kumite 68 kiloda da Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya elde etmişti.



"UZUN YILLAR BEKLEDİĞİM BİR ŞAMPİYONLUKTU"



57. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası'nda kumite 75 kiloda altın madalya kazanan Erman Eltemur, "Çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Uzun yıllar bireyselde beklediğim bir şampiyonluktu." dedi.



Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun final maçında, İngiliz rakibini 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu olan Erman, ödül törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Çok sevinçliyim. Uzun yıllar bireyselde beklediğim bir şampiyonluktu. Çok şükür 2022 Avrupa Şampiyonası'nda kendi ülkemde seyircimizin ve ailemin önünde altın madalya almak nasip oldu. Değerli babam başta olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra nice şampiyonluklar elde edeceğim."



Ağabey-kardeş şampiyon olduklarını ifade den Eltemur, "Anlatılmaz bir duygu. Kız kardeşim Eda ile beraber altın madalya aldık. Gerçekten çok çalıştık ve istedik. Çok şükür nasip oldu. Çok sevinçliyiz. Sürekli altınlarla devam etmek istiyorum. Daha çok çalışacağız. Sorumluluğumuzun da farkındayız. İnşallah bu şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.





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