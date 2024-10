Milli halterciler Polonya'da şampiyonluk için mücadele edecek

Milli Erkek Halter Takımı Teknik Direktörü Gökhan Kuşçuoğlu, Polonya'da 26 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda özellikle genç erkek takımından takım halinde şampiyonluk beklediklerini söyledi.



Kuşçuoğlu ile antrenör Yasin Aydın ve Ankara'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde hazırlıklarını tamamlayan haltercilerden 55 kiloda Harun Algül, 67 kiloda Yusuf Fehmi Genç ile +109 kiloda Ali Oflaz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Polonya'daki şampiyonada genç erkeklerde 10 sporcu, 23 yaş altı erkeklerde ise 3 sporcu ile yarışacaklarını belirten Kuşçuoğlu, "Hemen hemen bütün takımdan madalya bekliyoruz özellikle genç takımımızdan takım halinde şampiyonluk bekliyoruz. 23 yaş altı takımımızdan da Yusuf Fehmi Genç'ten şampiyonluk bekliyoruz, Ali Oflaz ve Harun Algül'den de madalya bekliyoruz." dedi.



Türkiye'yi Paris 2024'te Muhammed Furkan Özbek'in temsil ettiğini hatırlatan Kuşçuoğlu, "Özellikle Paris'te madalyaya çok yaklaştık, antrenmanlarda, hazırlık evresinde şampiyon olacak kadar derecelere ulaştık ama son hafta bir sakatlık yaşadık ve o esnada bile Paris'te gelen dördüncülüğü başarı sayar olduk. Yaşadığı sakatlık bizi madalyadan etti, diyebiliriz. Aslında Paris'te her halükarda madalya bekliyorduk ama bir şanssızlıktır olmadı, inşallah Los Angeles Olimpiyatları'nda fazlasıyla telafi edeceğiz. 2028 için hedefimiz özellikle buradaki gençlerimizi hazırlamak çünkü artık onlar bu seviyeye ulaştı." şeklinde konuştu.



- "Geçen yılki Avrupa takım ikinciliğini kesinlikle aşacağız"



Geçen yıl Gençler Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde ikincilik kupasını kaldırdıklarını hatırlatan Kuşçuoğlu, "Daha sonra geçen yıl Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde erkeklerimiz üçüncü oldu, 2'si altın 9 madalya kazandık. Şimdi Polonya'da bunu kesinlikle aşacağız. Özellikle hem kadınlar hem erkekler genç takımımızdan şampiyonluk bekliyoruz. Bireysel olarak da genç takımdaki Ramazan Efe Yılmaz, Kaan Kahriman, Muhammed Emin Burun, Enes Çelik'ten, 23 yaş altında Yusuf Fehmi Genç'ten ve Ali Oflaz'dan da altın madalya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Milli takım antrenörlerinden Yasin Aydın da "Sporcularımızla güzel bir performans yakaladık, inşallah Polonya'da da sporcularımızla madalyaları alacağız. 23 yaş altı milli takımı olarak iddialıyız, üç sporcumuzdan da altın madalya bekliyoruz." dedi.



- Yusuf Fehmi: "Olimpiyat altın madalyası, çok uzak hedefler değil"



Polonya'da 67 kiloda podyuma çıkacak, 2022 yılında büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olan Yusuf Fehmi Genç ise şunları kaydetti:



"2024 Paris Olimpiyatları bitti yeni bir sezona giriş yaptık. Dinlendikten sonra yaklaşık 2,5 aydır çalışmalarımız devam ediyor. Tabii asıl hedefimiz Bahreyn'de yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonası, 2022 yılında büyükler dünya şampiyonu oldum. Polonya'ya da altın madalya kazanmak için gidiyoruz. Şu an start listesinde birinci sırada gözüküyorum, bir aksaklık olmazsa inşallah ülkeme altın madalya getireceğim."



Katıldığı bütün şampiyonalara 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na hazırlık gözüyle baktığını ifade eden Yusuf Fehmi, şöyle konuştu:



"Bahreyn Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda da hedefim şampiyonluk hatta üstüne bir de rekor kırmayı hedefliyorum, şu an silkmede dünya rekoru 190 kilo, antrenmanlarda şu anda silkmede 180'e kadar geldim 10 kilo kaldı, aslında fazla bir şey kalmadı. Bayreyn'e de 1,5 aylık bir süremiz kaldı inşallah yaparım. Ülkeme hem altın madalyamı hem de rekoru da getiririm. Basamak basamak ilerliyoruz çok fazla zorlamadan. 2024 Paris'e hazırlık için fazla zamanım kalmamıştı, 2028 olimpiyatlarına uzunca bir zamanımız var onu çok iyi bir şekilde değerlendirip inşallah Los Angeles'e gidip altın madalya almak istiyorum. Olimpiyat altın madalyası, çok uzak hedefler değil, yapılabilecek hedefler biz kendimize inanıyoruz, ben de yapabileceğimi düşünüyorum. 2024 Paris bizim için büyük bir tecrübe oldu, o madalyayı alacağız inşallah."



- Polonya'da Harun Algül ve Ali Oflaz'ın da hedefi şampiyonluk



Milli haltercilerden Harun Algül de Polonya'daki şampiyonaya günde çift antrenmanla yoğun bir kamp sürecinde hazırlandıklarını belirterek, "Güzel çalıştık, Polonya'da madalya alacağımıza inanıyorum. Benim kilomdaki yarış biraz çekişmeli geçecek gibi ama orada madalya kazanıp yine ülkemizi, memleketimizi gururlandıracağız. Polonya'dan sonra da Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda da madalya kazanmayı çok istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Şampiyonada +109 kiloda podyuma çıkacak Ali Oflaz ise "Daha önce iki kere gençlerde Avrupa şampiyonu oldum, bir kez Avrupa ikincisi oldum. Polonya'ya çok güzel hazırlandık, inşallah buradan da Avrupa şampiyonluğu bekliyoruz. Daha sonra Büyükler Avrupa Şampiyonası var ona da hazırlanıyorum. İlk hedefimiz Polonya'dan altın madalya, madalyamı abime armağan edeceğim. Annem babam ve ailem Konya'da, annem beni izledikçe duygulanır onlara armağan edeceğim." şeklinde konuştu.



- Kadın milli haltercilerin 7'sinden madalya bekleniyor



Öte yandan Polonya'daki Avrupa Şampiyonası'na Konya'da hazırlanan kadın milli haltercilerin Teknik Direktörü Ferhat Coşkun da "Genç kadın milli takımımızla hazırlıklarımızı tamamladık. Takımda yer alan 45 kiloda Ezgi Kılıç ve Yağmur Melek Şahin, 55 kiloda Merve İlden, 64 kiloda Tuğba Nur Koz ile Yezda Akar, 59 kiloda Tuba Kılınç, 71 kiloda Medine Saime Balaban, 81 kiloda Canan Korçak, 87 kiloda Büşra Çan ve +87 kiloda ise Fatmagül Çevik ile madalya arayacağız. Kadın sporcularımızın 7'sinden madalya bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.