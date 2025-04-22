Milli halterciler, 2025 Avrupa Şampiyonası'nı 8'i altın 19 madalyayla tamamladı

Milli halterciler, Moldova'da düzenlenen 2025 Avrupa Şampiyonası'na 8 altın, 7 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 19 madalyayla damga vurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli halterciler, 2025 Avrupa Şampiyonası'nı 8'i altın 19 madalyayla tamamladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Nisan 2025 21:40
Son güncelleme 22 Nisan 2025 01:09
Milli halterciler, Moldova'da düzenlenen 2025 Avrupa Şampiyonası'na 8 altın, 7 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 19 madalyayla damga vurdu. Milli sporcular, kadınlarda takım halinde Avrupa ikincisi, erkeklerde ise Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası başkent Kişinev'de sona erdi.

Kişinev Arena Spor Salonu'nda 42 ülkeden 185 kadın, 148 erkek olmak üzere toplam 333 sporcunun katılımı ile organize edilen şampiyonada, ay-yıldızlı halterciler 8 altın, 7 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazandı.

Milliler, kazanılan madalyalara göre ülkeler sıralamasında kadınlarda takım halinde Avrupa ikincisi, erkeklerde de Avrupa üçüncüsü olarak şampiyonaya damga vurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, şunları kaydetti:

"Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya kazanan ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Büyük bir organizasyonu daha geride bıraktık. Sporcularımız burada altın madalya sayılarımızı yükselterek bizleri sevindirdi. Kadınlarda takım halinde ikinci, erkeklerde üçüncü sırada yer almak bizleri mutlu etti ancak bundan sonraki dönem için çalışmalarımıza Türkiye'ye döner dönmez başlayacağız. Hedefimiz her zaman zirve olacak."

2025 Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası ülkeler sıralaması:

- Kadınlar:

1. Ermenistan

2. Türkiye

3. Birleşik Krallık

4. Ukrayna

5. Moldova

6. Romanya

- Erkekler:

1. Ermenistan

2. Gürcistan

3. Türkiye

4. Moldova

5. Bulgaristan

6. Ukrayna

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery