Milli eskrimciler, üç ülkede piste çıkacak

Milli eskrimciler, 21-25 Mart tarihlerinde Polonya, Macaristan ve Gürcistan'da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda mücadele edecek.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Wroclaw kentinde yarın başlayacak 46. Uluslararası Çocuk Eskrim Turnuvası'nda epe, flöre ve kılıç branşlarında 15 yaş altı 36'sı erkek toplam 59 sporcu kürsü mücadelesi verecek.



Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 22-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek erkekler kılıç dünya kupasında Tolga Aslan, Kerem Çağlayan, Muhammed Furkan Kalender, Adem Doruk Küpeli, Arda Tanerler, Furkan Yaman ve Enver Yıldırım, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te aynı tarihlerde ise erkekler epe kategorisinde Ali Ege Say piste çıkacak.





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