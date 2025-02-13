Milli boksör Büşra Işıldar, büyüklerde de dünya şampiyonu olmak istiyor

Gençler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan milli boksör Büşra Işıldar, büyükler kategorisinde de dünya şampiyonu olmak için çalışıyor. Zayıflamak için başladığı boksta elde ettiği Türkiye şampiyonluklarının ardından milli takıma yükselen, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki milli boksör, 2021 Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda altın madalya kazandı.



Sırbistan'da mart ayında yapılacak dünya şampiyonasına Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan Büşra, birincilik kürsüsüne çıkabilmek için ter döküyor.



Büşra Işıldar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır boks yaptığını belirtti. Boksta çeşitli kategorilerde birçok başarı elde ettiğini anlatan Büşra, şunları söyledi:



"Olimpiyatlardan sonra 8-9 aydır çalışmalarıma devam ediyorum. Dünya şamiyonası öncesinde bir Türkiye şampiyonamız oldu. Türkiye şampiyonası biter bitmez kampa başladık. Antrenmanlarımız güzel bir şekilde devam ediyor. Takım olarak hedefimiz, hayalimiz hepimizin altın madalya ile dönmesi."



Büşra, Avrupa şampiyonluklarının yanında 2021 yılında gençler kategorisinde, 2022 yılında ise üniversiteler arası dünya şampiyonasında şampiyonlukları bulunduğunu hatırlattı.



"Altın madalya ile dönmeyi hedefliyorum"



Dünya şampiyonasına takım olarak çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Büşra, "Uzun süredir bu şampiyona için çalışıyoruz. İkinci defa büyüklerde dünya şampiyonasına katılacağım. Buradan altın madalya ile dönmeyi hedefliyorum." diye konuştu.



Kadın Boks Milli Takımı'nın başarılarına dikkati çeken Büşra, "Olimpiyatlarda alınan madalyalarla birlikte boksa bakış açısı düzeldi. Çocuklarını herkes boksa yöneltiyor. Başarılarla birlikte ön yargılar kırılacak herkes boks sporunu sevecektir." ifadelerini kullandı.



