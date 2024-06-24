Milli badmintonculardan 9 madalya!

Milli badmintoncular, Sırbistan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Uluslararası Turnuva'da 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 9 madalya kazandı.



Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda

17 yaş altı milli badmintoncular 5 kategorinin 4'ünde şampiyon olma başarısı gösterdi.



Ayrıca milli badmintoncu Elifnur Demir, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.



Turnuvada tek kadınlar kategorisinde Elifnur Demir altın, Aleyna Korkut gümüş, tek erkekler kategorisinde Mehmetcan Töremiş bronz, çift erkekler kategorisinde Mert Seven-Muhammed Haşim Türksoy ikilisi altın, çift kadınlar kategorisinde Elifnur Demir-Zeynep Berre Ocakoğlu ikilisi altın, Aleyna Korkut-Nisa Nur Çimen ikilisi gümüş, Irmak Rana Yemişen-Yağmur Tuana Yemişen ikilisi bronz, karışık çiftler kategorisinde ise Gökay Göl-Nisa Nur Çimen ikilisi altın ve Mert Seven-Aysu Arslan ikilisi de gümüş madalya elde etti.



Öte yandan 15 Yaş Altı Uluslararası Badminton Turnuvası'nda da milli sporcular 2 gümüş, 7 bronz madalya kazandı.



Organizasyonda 15 yaş altı milli badmintonculardan tek kızlar kategorisinde Ada Keçeci ile çift kızlar kategorisinde de Berra Taşdemir-Ayten Durmuş ikilisi gümüş, tek erkeklerde Berkay Ceyhan, tek kızlarda Beril Özübir, çift erkeklerde Buğra Kaan Çalışır-Esalettin Berk Demir ikilisi ile Efe Kağan Aşık-Metehan Selim Dönmez ikilisi, çift kızlarda Ecenur Narter-Elifnaz Şişginoğlu ikilisi, karışık çiftlerde de Berkay Ceyhan-Ada Keçeci ikilisi ile Aras İkra Yalçın-Burcu Işık ikilisi bronz madalyanın sahibi oldu.





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