Milli atletten bronz madalya

İspanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Akdeniz Salon Şampiyonası'nda mücadele eden milli atlet Batuhan Çakır, bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; taf.org.tr
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Milli atletten bronz madalya
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23 Ocak 2023 00:03
Milli atlet Batuhan Çakır, İspanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Akdeniz Salon Şampiyonası'nda üç adım atlamada bronz madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Valensiya kentinde gerçekleştirilen organizasyonda üç adım atlama branşında yarışmalar yapıldı.

Milli atlet Batuhan Çakır, 15,22 metrelik derecesiyle bronz madalya elde etti.

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