Milli atletten bronz madalya

Milli atlet Batuhan Çakır, İspanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Akdeniz Salon Şampiyonası'nda üç adım atlamada bronz madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Valensiya kentinde gerçekleştirilen organizasyonda üç adım atlama branşında yarışmalar yapıldı.
Milli atlet Batuhan Çakır, 15,22 metrelik derecesiyle bronz madalya elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Valensiya kentinde gerçekleştirilen organizasyonda üç adım atlama branşında yarışmalar yapıldı.
Milli atlet Batuhan Çakır, 15,22 metrelik derecesiyle bronz madalya elde etti.
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