Milli atlet Türkiye rekoru kırdı!

Atlet Hayrettin Yıldız, 10 bin metre Türkiye pist rekorunu kırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli atlet Türkiye rekoru kırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2023 14:05
Adana'da düzenlenen Spor Toto Olimpik Deneme Yürüyüş Yarışmaları'nda 20 yaş altı erkekler kategorisinde yarışan Hayrettin Yıldız, 10 bin metre Türkiye pist rekorunu kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Serinevler Atletizm Pisti'nde düzenlenen organizasyonda atletler madalya mücadelesi verdi.

Yarışları kadınlarda Ayşe Tekdal, erkeklerde ise Mazlum Demir kazandı.

20 yaş altı erkekler kategorisinde yarışan Hayrettin Yıldız, 40.26.5 derecesiyle Mazlum Demir'e ait 10 bin metre yürüyüş Türkiye pist rekorunu kırdı.

Yarışmalarda dereceye giren sporcuların isimleri şu şekilde:

18 yaş altı kadınlar:

1 - Şerife Berra Güven

2 - İkra Sena Kılınç

3 - Sinem Yurt

18 yaş altı erkekler:

1 - Furkan Yaran

2 - Abdullah Beğce

3 - Serdar Yalçın

20 yaş altı kadınlar:

1 - Emine Ceylan

2 - Tülin Ek

3 - Esma Öztekin

20 yaş altı erkekler:

1 - Hayrettin Yıldız

2 - Diyar Bayram

3 - İlhan Gövce

Büyük kadınlar

1 - Ayşe Tekdal

2 - Şükran Ayaz

3 - Rojbin Şay

Büyük erkekler

1 - Mazlum Demir

2 - Ozan Bayram

3 - Mikail Dere

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery