Milli atıcılardan Hırvatistan'da gümüş madalya

Hırvatistan'da düzenlenen Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası'nda İlayda Nur Çürük, Gülsunar Tarhan ve Tuğba Buğur'dan oluşan milli takım, gümüş madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atıcılardan Hırvatistan'da gümüş madalya
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03 Mart 2025 16:36
 Hırvatistan'da düzenlenen Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası'nda İlayda Nur Çürük, Gülsunar Tarhan ve Tuğba Buğur'dan oluşan milli takım, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Osijek kentinde devam eden şampiyonada milli sporcular, "10 Metre Havalı Tabanca Genç Kadınlar" kategorisinde atışlarını gerçekleştirdi.

Organizasyonda 10 Metre Havalı Tabanca Genç Kadınlar milli takımı, gümüş madalyanın sahibi oldu.

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