Milli ara Trabzonspor'a iyi geldi

11 maçlık periyotta sadece 2 galibiyet alabilen ve son 3 maçını üst üste kaybeden Trabzonspor'a milli ara iyi geldi.
Teknik direktör Şenol Güneş, çoğu zaman günde çift idman yaptırırken, yoğun tempoda takımı çalıştırırken diğer taraftan da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-Mavili ekibin transfer listesinde bulunan 2 yıldızla ilgili haber geldi. İşte tüm detaylar...
25 Kasım Pazartesi günü oynanacak Adana Demirspor maçıyla beyaz sayfa açmak istediklerini söyleyen tecrübeli hoca "Bulunduğumuz konum herkesi rahatsız ediyor. Oyuncular kesinlikle umursamaz değil. Bu gidişatı değiştirmeyi çok istiyorlar. Milli arada takımın motivasyonu ve enerjisi yüksek. Antrenmanlarda istediğimiz geri dönüşleri de alıyoruz. Önemli olan, bunu sahaya yansıtmak. Kötü gidişatı tersine çevireceğiz. Kaybettiğimiz çok puan var. Bunları telafi edeceğiz" diye konuştu.
"TRANSFER TEK ÇÖZÜM DEĞİL"
Devre arası transfer dönemine kadar iskelet kadrodaki en azından 6-7 ismi netleştirmeyi hedefleyen Güneş, sonrasında kalan eksikleri transferle tamamlamayı planlıyor. "Transfer bizim tek çözümümüz değil" ifadesini kullanan başarılı çalıştırıcı, "Oyuncu grubunun bundan çok daha fazlasını yapabileceğini biliyoruz. Biz onları kazanmak istiyoruz ancak onlar da isteyecek. Sahada sonuna kadar mücadele etmek zorundayız" dedi. Draguş, Cham, Cihan gibi genç isimlerden umutlu olduğunu belirten Güneş, Savic'in ise uzun sakatlık süreci nedeniyle tedirginlik yaşadığını söyledi. 33 yaşındaki stoper, Adana Demir maçını da kaçırabilir.
CHAM VE DRAGUS İLK 11'E
72 yaşındaki teknik adam, Adana Demir karşılaşmasında özellikle savunma hattında büyük değişime hazırlanıyor. Stoperde Batagov'un oynaması bekleniyor. Yanında Serdar Saatçi veya Hüseyin Türkmen olacak. Hüseyin'in, sağ bekte cezalı Pedro yerine forma giyme ihtimali de var.
Savunmanın sağı için bir başka opsiyon; Ozan Tufan. Mendy'yi orta sahanın merkezine çekmeyi planlayan Trabzonspor'un hocası, Lundstram'ın performansından memnun. Önlerinde Cham formaya yakın. Sol kenarda Draguş'un yeniden 11'e dönmesi bekleniyor. Sağ önde Visca, ileri uçta ise Banza düşünülüyor.
Teknik direktör Şenol Güneş, çoğu zaman günde çift idman yaptırırken, yoğun tempoda takımı çalıştırırken diğer taraftan da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-Mavili ekibin transfer listesinde bulunan 2 yıldızla ilgili haber geldi. İşte tüm detaylar...
25 Kasım Pazartesi günü oynanacak Adana Demirspor maçıyla beyaz sayfa açmak istediklerini söyleyen tecrübeli hoca "Bulunduğumuz konum herkesi rahatsız ediyor. Oyuncular kesinlikle umursamaz değil. Bu gidişatı değiştirmeyi çok istiyorlar. Milli arada takımın motivasyonu ve enerjisi yüksek. Antrenmanlarda istediğimiz geri dönüşleri de alıyoruz. Önemli olan, bunu sahaya yansıtmak. Kötü gidişatı tersine çevireceğiz. Kaybettiğimiz çok puan var. Bunları telafi edeceğiz" diye konuştu.
"TRANSFER TEK ÇÖZÜM DEĞİL"
Devre arası transfer dönemine kadar iskelet kadrodaki en azından 6-7 ismi netleştirmeyi hedefleyen Güneş, sonrasında kalan eksikleri transferle tamamlamayı planlıyor. "Transfer bizim tek çözümümüz değil" ifadesini kullanan başarılı çalıştırıcı, "Oyuncu grubunun bundan çok daha fazlasını yapabileceğini biliyoruz. Biz onları kazanmak istiyoruz ancak onlar da isteyecek. Sahada sonuna kadar mücadele etmek zorundayız" dedi. Draguş, Cham, Cihan gibi genç isimlerden umutlu olduğunu belirten Güneş, Savic'in ise uzun sakatlık süreci nedeniyle tedirginlik yaşadığını söyledi. 33 yaşındaki stoper, Adana Demir maçını da kaçırabilir.
CHAM VE DRAGUS İLK 11'E
72 yaşındaki teknik adam, Adana Demir karşılaşmasında özellikle savunma hattında büyük değişime hazırlanıyor. Stoperde Batagov'un oynaması bekleniyor. Yanında Serdar Saatçi veya Hüseyin Türkmen olacak. Hüseyin'in, sağ bekte cezalı Pedro yerine forma giyme ihtimali de var.
Savunmanın sağı için bir başka opsiyon; Ozan Tufan. Mendy'yi orta sahanın merkezine çekmeyi planlayan Trabzonspor'un hocası, Lundstram'ın performansından memnun. Önlerinde Cham formaya yakın. Sol kenarda Draguş'un yeniden 11'e dönmesi bekleniyor. Sağ önde Visca, ileri uçta ise Banza düşünülüyor.