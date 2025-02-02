Milano derbisinde kazanan yok!

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Milan'ın Inter'i konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 63 dakika sahada kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Milano derbisinde kazanan yok!
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02 Şubat 2025 22:23
Son güncelleme 02 Şubat 2025 22:54
İtalya Serie A'nın 23. haftasında Milan sahasında Inter'i konuk etti.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan derbi 1-1 sona erdi.

Karşılaşmada ilk yarıyı Milan, Tijani Reijnders'ın 45. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

Mücadelenin son bölümünde hücumda gol arayan savunma oyuncusu Stefan de Vrij, yeni transfer Nicola Zalewski'nin pasıyla 90+3. dakikada skora dengeyi getirdi: 1-1.

"Derby della Madonnina" karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Inter'de sakatlığını atlatan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başlarken 63. dakikada yerini Piotr Zielinski'ye bıraktı.

Bu beraberliğin ardından bir maçı eksik Inter, puanını 51 yaptı ve ikinci sırada kaldı.

Maç eksiği olan Milan ise 35 puanla 8. sırada yer aldı.

Ligde bir sonraki hafta Milan, Empoli'ye konuk olacak. Inter ise Fiorentina'yı ağırlayacak.

 

 

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