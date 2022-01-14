Milan zorlandı ama kazanmayı bildi

İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Milan, normal süresi 1-1 biten maçı uzatmalarda 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Milan zorlandı ama kazanmayı bildi
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14 Ocak 2022 01:35
İtalya Kupası son 16 turu mücadelesinde Milan ile Genoa karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan ve normal süresi 1-1 biten maçı Milan 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Mücadelenin 17. dakikasında Ostigard'ın golüyle öne geçen Genoa, ilk yarıyı da önde tamamladı. Milan top kontrolünü elinde bulundurarak maçın sonuna kadar gol aradı ve 77. dakikada Giroud ile beraberliği yakaladı, ardından maç uzatmalara gitti. Uzatmaların 102. dakikasında Rafael Leao maçı çeviren isim olurken 113. dakikada Saelemaekers farkı ikiye çıkardı ve 120 dakika sonunda Milan sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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