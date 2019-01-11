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Milan ve Watford, Cornet için yarışıyor

Olimpik Lyon'un 22 yaşındaki Fildişili yıldızı Maxwel Cornet için transfer savaşı kızışıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Milan ve Watford, Cornet için yarışıyor
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11 Ocak 2019 17:37
Fransa Lig 1 ekiplerinden Olimpik Lyon'da forma giyen Maxwel Cornet için Milan ve Watford'un kıyasıya yarıştığı iddia edildi.

Italyan medyasına yansıyan bilgilere göre 22 yaşındaki futbolcu için Milan ve Watford, 20 milyon euroluk teklife hazırlar.

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre kulüplerin önce Lyonlu yetkililer bug transfer için önce kendileriyle görüşülmesi gerektiği konusunda ısrarcı davranıyor.

Bu sezon Memphis Depay ve Bertrand Traore'nin gerisinde kalan ve istenilen performansı sergileyemeyen Cornet, Fransız ekibinde 12 müsabakada forma giydi ve 4 gole imza attı.

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