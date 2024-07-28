Milan, sağ bek transferini bitiriyor!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Milan, mutlu sona ulaşmak üzere.



Di Marzio'da yer alan habere göre; Milan, Emerson Royal transferi için Tottenham ile anlaşmak üzere...



MİLAN'IN ÖDEYECEĞİ RAKAM



Haberde İtalyan devinin oyuncu için İngiliz ekibine bonuslar hariç yaklaşık 15 milyon euro ödeyeceği belirtildi.



Son pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.



OYUNCUNUN RAKAMLARI



25 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, 2021 yılında Barcelona'dan 25 milyon euroya transfer edilmişti.



Tottenham'da toplamda 101 maça çıkan Emerson, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.





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