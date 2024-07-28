Milan, sağ bek transferini bitiriyor!

Milan'ın Emerson Royal transferi için Tottenham ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Milan, sağ bek transferini bitiriyor!
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28 Temmuz 2024 23:59
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Milan, mutlu sona ulaşmak üzere.

Di Marzio'da yer alan habere göre; Milan, Emerson Royal transferi için Tottenham ile anlaşmak üzere...

MİLAN'IN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Haberde İtalyan devinin oyuncu için İngiliz ekibine bonuslar hariç yaklaşık 15 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Son pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

25 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, 2021 yılında Barcelona'dan 25 milyon euroya transfer edilmişti.

Tottenham'da toplamda 101 maça çıkan Emerson, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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