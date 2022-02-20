Milan deplasmanda sonuncu Salernitana'ya puan verdi

Serie A'nın 26. haftasında Milan, deplasmanda Salernitana'yla 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Milan deplasmanda sonuncu Salernitana'ya puan verdi
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20 Şubat 2022 00:40
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Milan, deplasmanda Salernitana'ya konuk oldu.

Arechi Stadı'nda oynanan maç gol düellosuna sahne oldu ve mücadele 2-2 sona erdi.

Maçın henüz 5. dakikasında Messias'ın golüyle öne geçen Milan'a uanıt 29. dakikada Bonazzoli'yle geldi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Milan, yaptığı değişikliklerle gol için yüklenirken 72'de Djuric'in golü Salernitana'yı öne geçirdi. 77'de Ante Rebic maça dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamayınca taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Milan 2. sırada Inter'in 2 maç fazlasıyla 56 puana yükseldi. Salernitana ise puanını 14'e çıkardı.

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