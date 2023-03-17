Milan'dan Zaniolo için müthiş teklif

Galatasaray'ın serbest kalma bedeli olarak 35 milyon euro bonservis belirlediği Nicolo Zaniolo için, Milan 30 milyon euroluk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmayı planlıyor. Ayrıca 23 yaşındaki oyuncu ile Juventus ve Tottenham da ilgileniyor.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Milan'dan Zaniolo için müthiş teklif
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17 Mart 2023 11:52
Nicolo Zaniolo
Nicolo Zaniolo
Galatasaray
Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun talipleri artmaya devam ediyor.

Kasımpaşa maçında galibiyet golünü atarak takımına 3 puan kazandıran İtalyan oyuncu, Galatasaray'a 4.5 yıllık imza atmıştı. Zaniolo için G.Saray'ın kasasından 15 milyon euro bonservis bedeli çıkarken, sonraki satışın kârından Roma Kulübü'ne yüzde 20 pay da verilecek. Juventus ve Tottenham'ın da talip olduğu 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen AC Milan'dan ise flaş bir hamle geldi.

İTALYANLAR GÖZÜNÜ KARARTTI

İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre; Milan, Nicolo Zaniolo transferinde Galatasaray ile görüşmelerine devam ediyor. Milano temsilcisinin oyuncuyu yakından takip ettiği ve sezon sonunda 23 yaşındaki ismi kadrosuna katmak istediği belirtildi. G.Saray'ın serbest kalma bedeli olarak 35 milyon euro bonservis belirlediği Zaniolo için Milan, 30 milyon euroluk bir teklifle G.Saray'ın kapısının çalmayı planlıyor. Zaniolo'nun Transfermarkt verilerine göre ise güncel piyasa değeri 28 milyon euro...

YENİDEN MİLLİ TAKIMDA OLACAK

23 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar 900 bin euro, diğer yıllar ise 2.75 milyon euro maaş kazanacak. Eski futbolcu Igor Zaniolo'nun oğlu olan İtalyan yıldız, futbola Genoa altyapısında başladı. Fiorentina, Entella ve Inter altyapılarında da forma giyen Zaniolo, 2018 yılında 6.75 milyon euro karşılığında Inter'den Roma'ya transfer oldu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 11 kez İtalya Milli Takımı'nın formasını terletti. İtalya Milli Teknik Direktörü Mancini'nin Zaniolo'yu yeniden milli takıma çağırması bekleniyor.  

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