Milan'dan Tottenham'a teklif: Emerson

Transfer çalışmalarını sürdüren Milan, sürpriz bir hamlede bulundu.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; İtalyan devi, Tottenham'dan Emerson'u kadrosuna katmak istiyor.



Haberde Milan'ın İngiliz devine 15 milyon €'dan düşük bir teklif yaptı.



TOTTENHAM'IN BEKLENTİSİ



Bu teklifi geri çeviren Tottenham'ın beklentisinin 20 milyon euro olduğu ifade edildi.



Milan ile 5 yıllık anlaşma sağlayan Brezilyalı sağ bekin kulüplerin anlaşmasını beklediği aktarıldı.



Tottenham'da 101 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.





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