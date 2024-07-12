Milan'dan Tottenham'a teklif: Emerson

Milan, Tottenham forması giyen Emerson Royal için İngiliz ekibine 15 milyon €'dan düşük bir teklif yaptı. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Milan'dan Tottenham'a teklif: Emerson
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12 Temmuz 2024 19:30
Transfer çalışmalarını sürdüren Milan, sürpriz bir hamlede bulundu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İtalyan devi, Tottenham'dan Emerson'u kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Milan'ın İngiliz devine 15 milyon €'dan düşük bir teklif yaptı.

TOTTENHAM'IN BEKLENTİSİ

Bu teklifi geri çeviren Tottenham'ın beklentisinin 20 milyon euro olduğu ifade edildi.

Milan ile 5 yıllık anlaşma sağlayan Brezilyalı sağ bekin kulüplerin anlaşmasını beklediği aktarıldı.

Tottenham'da 101 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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