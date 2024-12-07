Milan'da hayal kırıklığı: Fonseca

İtalya Serie A'da son olarak Atalanta'ya deplasmanda 2-1 kaybeden Milan, bu sezon takımın başına geçen teknik direktör Paulo Fonseca ile hayal kırıklığı yaşıyor.



Stefano Pioli'nin ardından takımın başına geçen Fonseca, ligde Milan'la 14 maçta yalnızda 6 galibiyet alabildi.



6 galibiyet dışında 4 beraberlik ve 4 yenilgi alan Fonseca'lı Milan, ligde 14 maç sonunda 22 puanda kaldı.



Fonseca'nın ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 hafta sonunda 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 9 puan topladı. İtalyan temsilcisi, şu anda Devler Ligi'nde 16. sırada yer alıyor.



Milan, Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki maç haftasında sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Fonseca'nın ekibi, Kızılyıldız maçının ardından ligde evinde Genoa ile karşı karşıya gelecek.



