Milan, Aster Vranckx transferini tamamladı

Avrupa'da transferin son saatlerine girilirken imzalar üst üste geliyor.
Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Wolfsburg'da forma giyen 19 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu Aster Vranckx'ı kiraladığı açıkladı. Milan'ın bu transfer için Wolfsburg'a 2 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.
Aster Vranckx, geçtiğimiz sezon Wolfsburg ile çıktığı 28 resmi maçta 2 gol kaydetmeyi başardı.
Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Wolfsburg'da forma giyen 19 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu Aster Vranckx'ı kiraladığı açıkladı. Milan'ın bu transfer için Wolfsburg'a 2 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.
Aster Vranckx, geçtiğimiz sezon Wolfsburg ile çıktığı 28 resmi maçta 2 gol kaydetmeyi başardı.
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