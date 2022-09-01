Milan, Aster Vranckx transferini tamamladı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Wolfsburg'un Belçikalı orta saha oyuncusu Aster Vranckx'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; acmilan.com
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Milan, Aster Vranckx transferini tamamladı
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01 Eylül 2022 22:10
Avrupa'da transferin son saatlerine girilirken imzalar üst üste geliyor.

Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Wolfsburg'da forma giyen 19 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu Aster Vranckx'ı kiraladığı açıkladı. Milan'ın bu transfer için Wolfsburg'a 2 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.

Aster Vranckx, geçtiğimiz sezon Wolfsburg ile çıktığı 28 resmi maçta 2 gol kaydetmeyi başardı.

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