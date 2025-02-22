Milan'a ilk 4 yarışında ağır yara

Milan, Torino deplasmanında 2-1'lik skorla kaybetti ve ilk 4 yarışının 6 puan gerisinde kaldı.

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Milan'a ilk 4 yarışında ağır yara
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22 Şubat 2025 21:54
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Torino ile Milan karşı karşıya geldi. Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Torino, 2-1'lik skorla kazandı.

Torino'yu öne geçiren golü 5. dakikada Malick Thiaw kendi kalesine attı.

32. dakikada Christian Pulisic ile bir penaltı vuruşundan faydalanamayan Milan, 74. dakikada Tijani Reijnders ile skora dengeyi getirdi.

Torino, 77. dakikada Gvidas Gineitis'in golüyle galibiyete ulaştı.

Ligde 3 maç sonra kazanan Torino, puanını 31'e yükseltti. Ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Milan, 41 puanda kaldı ve ilk 4'ün 6 puan gerisine düştü.

Torino, gelecek hafta Monza deplasmanına gidecek. Milan ise Bologna deplasmanında yara sarmaya çalışacak.


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