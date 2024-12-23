Mikel Arteta kötü haberi verdi: "Uzun sürecek"

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Crystal Palace maçında sakatlanan Bukayo Saka'nın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Mikel Arteta kötü haberi verdi: 'Uzun sürecek'
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23 Aralık 2024 17:19
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Crystal Palace maçında sakatlanan Bukayo Saka'nın durumuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Mikel Arteta yaptığı açıklamada, "Bukayo Saka'nın durumu iyi görünmüyor. Muhtemelen uzun süre sahalardan uzak kalacak. Bu sakatlık bize büyük bir darbe oldu. Ancak bizim için başka bir zorluğun üstesinden gelebilmek adına büyük bir egzersiz olacak." ifadelerini kullandı.

Arteta ayrıca, "Muhtemelen sakatlığı önlemenin yolları vardır. Çok sayıda faktör var. Neler yapabileceğimize bakıyoruz." diye konuştu.

Bu sezon Arsenal'de 24 maça çıkan İngiliz oyuncu, 9 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

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