Mike D'Antoni, üç takım için başantrenör adayı!

Brooklyn Nets hücum koordinatörü Mike D'Antoni'nin Portland Trail Blazers, Boston Celtics ve Orlando Magic için başantrenör adayı olarak görüldüğü bildirildi.



ESPN, Steve Nash'in koçluk danışmanlığı görevini de üstlenen D'Antoni ile, yeni bir başantrenör arayışında olan Blazers, Celtics ve Magic ekiplerinin ilgilendiklerini belirtti.



Kariyerinde Denver Nuggets, Phoenix Suns, New York Knicks, Los Angeles Lakers ve Houston Rockets'ta başantrenörlük yapan ve 718-555'lik bir koçluk derecesine sahip olan D'Antoni, geçtiğimiz sezon Indiana Pacers'ın koçluk işi için de adaylar arasında yer alıyordu.



70 yaşındaki koç, kariyerinde üç kez Konferans Finalleri'ne yükselmişti ve Pekin ve Londra Olimpiyatları'nda, ABD Milli takımın başantrenör yardımcısıydı.



