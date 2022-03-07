Miha Zajc, kendini aştı!

Fenerbahçe forması ile ilk 2 sezonunda 4 gol atma başarısı gösteren Miha Zajc, bu sezon ise şimdiden 6 gole ulaştı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc, kendini aştı!
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07 Mart 2022 11:55
Miha Zajc
Miha Zajc
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Miha Zajc, Trabzonspor karşısındaki performansıyla alkış aldı.

27 yaşındaki futbolcu, hücumda takımının ataklarında önemli rol oynarken, savunmaya da destek verdi. Zajc, güzel oyununu ise bir golle süsledi. Karşılaşmanın 71. dakikasında Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta Zajc, takımına beraberliği getiren golü kafayla attı.

6 GOLE ULAŞTI

Yıldız oyuncu, sarı-lacivertli forma ile ilk iki yılında 4 gol atarken, bu sezon ise 31 maçta 6. golüne ulaştı.

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