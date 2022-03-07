Miha Zajc, kendini aştı!

Fenerbahçe'de Miha Zajc, Trabzonspor karşısındaki performansıyla alkış aldı.



27 yaşındaki futbolcu, hücumda takımının ataklarında önemli rol oynarken, savunmaya da destek verdi. Zajc, güzel oyununu ise bir golle süsledi. Karşılaşmanın 71. dakikasında Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta Zajc, takımına beraberliği getiren golü kafayla attı.



6 GOLE ULAŞTI



Yıldız oyuncu, sarı-lacivertli forma ile ilk iki yılında 4 gol atarken, bu sezon ise 31 maçta 6. golüne ulaştı.





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